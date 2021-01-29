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Газета "Кишиневские новости"

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На сайте президента Санду больше не публикуют пресс-релизы на русском

На сайте президента Санду больше не публикуют пресс-релизы на русском
29 января
19:47 2021
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Таким образом, представители национальных меньшинств отныне лишены возможности получать официальную информацию о деятельности президента.

В соцсетях Майя Санду также пишет только на государственном языке. К слову, Игорь Додон всегда публиковал свои сообщения на двух языках – молдавском и русском, а все пресс-релизы дублировались и на русском языке.

Напомним, 21 января Конституционный суд по запросу депутатов ACUM отменил Закон о функционировании языков на территории Республики Молдова, в котором русскому отводилась роль языка межнационального общения в нашей стране. И это несмотря на то, что в период предвыборной кампании Майя Санду обещала защищать права русскоязычных жителей Молдовы.

Кстати, в первый же день вступления в должность президента, Санду сменила название официального языка сайта главы государства с молдавского на румынский.

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Ирина Нам

Ирина Нам

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