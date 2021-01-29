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Газета "Кишиневские новости"

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Американцы увели российский «Панцирь С1»

29 января
17:28 2021
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В прессе активно обсуждается информация о том, что военнослужащие США захватили в Ливии ракетно-пушечный комплекс «Панцырь-С1» российского производства и вывезли его в Германию, сообщает «Военное обозрение».

Некоторые издания пишут о том, что комплекс был похищен для того, чтобы некие террористы не смогли с его помощью сбивать гражданские самолеты. Поэтому «Панцирь-С1» транспортником переправили на авиабазу Рамштайн. При этом эксперты предполагают –  проще и дешевле было бы уничтожить объект на месте. Если же его вывезли в Германию, то это значит, что комплекс разберут на винтики и будут выяснять его технические возможности. В 2019 году в Ливии ракетой  Панциря был сбит американский беспилотный аппарат MQ-9 Reaper. Чтобы избежать подобного рода неприятностей в дальнейшем, и было принято решение изучить тактико-технические характеристики комплекса.    

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