В прессе активно обсуждается информация о том, что военнослужащие США захватили в Ливии ракетно-пушечный комплекс «Панцырь-С1» российского производства и вывезли его в Германию, сообщает «Военное обозрение».

Некоторые издания пишут о том, что комплекс был похищен для того, чтобы некие террористы не смогли с его помощью сбивать гражданские самолеты. Поэтому «Панцирь-С1» транспортником переправили на авиабазу Рамштайн. При этом эксперты предполагают – проще и дешевле было бы уничтожить объект на месте. Если же его вывезли в Германию, то это значит, что комплекс разберут на винтики и будут выяснять его технические возможности. В 2019 году в Ливии ракетой Панциря был сбит американский беспилотный аппарат MQ-9 Reaper. Чтобы избежать подобного рода неприятностей в дальнейшем, и было принято решение изучить тактико-технические характеристики комплекса.