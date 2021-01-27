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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 27 января 3396 смертельных случаев

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 27 января 3396 смертельных случаев
27 января
20:48 2021
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В течение прошедшего дня, 27 января, зарегистрированы еще 15 смертельных случаев от инфекции COVID-19.

Это 72-летний мужчина из района Чимишлия , 73-летний мужчина из Кишинева, 66-летний мужчина из Яловенского района, 90-летняя женщина из Кишинева, 62-летний мужчина из Новоаненского района, 65-летняя женщина из Ниспоренского района, 73-летний мужчина из Бричанского района, 34-летний мужчина из Кишинева, 73-летний мужчина из Рышканского района, 79-летняя женщина из Кишинева, 65-летняя женщина из Новоаненского района, 71-летняя женщина из Кишинева, 71-летний мужчина из Кишинева, 69-летний мужчина из района Чимишлия, 69-летний мужчина из Кишинева. На вечер 27 января 147864 человека выздоровели после заражения вирусом COVID-19 и 3396 человек умерли от инфекции.

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