Сегодня, 27 января, депутаты ПСРМ зарегистрировали законодательную инициативу о создании специальной комиссии об оценке управления водными ресурсами реки Днестр.

Это связано с тем, что главная водная артерия страны подвергается серьезной опасности. Из-за того, что Днестр сегодня переживает не лучшие времена – в реке нарушен гидрологический, гидрохимический и гидробиологический режимы, исчезли многие виды рыб, а уровень воды критически снижается – давно бьют тревогу специалисты. Кроме того, и офис Программы ООН по развитию в Кишиневе указывал на то, что доступ к воде в Молдове находится на критическом уровне.

Социалисты отмечают, что Молдова может остаться без воды не только из-за климатических изменений, но и из-за необдуманных решений чиновников. Так, на экосистеме реки отрицательно сказывается функционирование Новоднестровского гидроузла в Украине.

Авторы законодательной инициативы считают, что специальная комиссия должна будет не только оценить потенциал Днестра, но и оценить трансграничное сотрудничество в части использования ресурсов реки Днестр, выявить существующие проблемы и найти правильное их решение, чтобы обеспечить потребности как нынешнего, так и будущих поколений.

Предлагается создать комиссию из 7 депутатов, которые за 3 месяца подготовят отчет.

О необходимости создания такой комиссии на прошлой неделе говорил и Игорь Додон. Он отметил, что секретные переговоры о расширении гидроузла, которые Майя Санду провела в Киеве, могут спровоцировать экологический кризис на Днестре. Чтобы этого не случилось, необходимо принять меры по защите реки Днестр.