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Газета "Кишиневские новости"

Наука

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Российский мастер микроминиатюры создал наперсток в игольном ушке

Российский мастер микроминиатюры создал наперсток в игольном ушке
27 января
17:07 2021
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Этот умелец живет в Новосибирске. Он уже больше двух десятилетий занимается изготовлением микроминиатюр, и создал коллекцию уникальных изделий, включающую, например, самую маленькую в мире книгу и караван верблюдов, расположившийся в игольном ушке. Сумел он, подобно легендарному Левше, и блоху подковать.

А теперь в такое же игольное ушко мастер поместил крохотный наперсток, диаметр и высота которого не превышают одного миллиметра. Наперсток изготовлен по всем правилам и от обычного отличается только размером. Но такую суперминиатюрную миниатюру практически не увидишь невооруженным глазом, поэтому к экспонату прилагается видео с увеличением.

Самый маленький в мире наперсток умелец изготовил по заказу Музея наперстков (есть, оказывается, и такой). В Книге рекордов России уже зарегистрирована соответствующая заявка. А вот в Книгу рекордов Гиннесса наперсток из Новосибирска не попадет по причине отсутствия подобной номинации, сообщает ТАСС.

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