Этот умелец живет в Новосибирске. Он уже больше двух десятилетий занимается изготовлением микроминиатюр, и создал коллекцию уникальных изделий, включающую, например, самую маленькую в мире книгу и караван верблюдов, расположившийся в игольном ушке. Сумел он, подобно легендарному Левше, и блоху подковать.

А теперь в такое же игольное ушко мастер поместил крохотный наперсток, диаметр и высота которого не превышают одного миллиметра. Наперсток изготовлен по всем правилам и от обычного отличается только размером. Но такую суперминиатюрную миниатюру практически не увидишь невооруженным глазом, поэтому к экспонату прилагается видео с увеличением.

Самый маленький в мире наперсток умелец изготовил по заказу Музея наперстков (есть, оказывается, и такой). В Книге рекордов России уже зарегистрирована соответствующая заявка. А вот в Книгу рекордов Гиннесса наперсток из Новосибирска не попадет по причине отсутствия подобной номинации, сообщает ТАСС.