К 2030 году самолеты советской сборки МИГ-29 и Су-27, эксплуатирующиеся Вооруженными силами Украины, просто рассыплются, пишет Defense Express.

Поэтому Незалежной нужно уже сегодня думать о том, чтобы приобрести на Западе новую технику. Киевом принята программа модернизации военно-воздушных сил на 2021-2035 годы. Местные специалисты рекомендуют приобрести американские самолеты F-16 производства корпорации Lockheed Martin. Стоимость одного истребителя от 43 до 55 миллионов долларов. Военное ведомство Украины намеревается закупить 108 единиц. Однако техника сама по себе не летает. Необходимо подготовить пилотов, технический персонал, создать инфраструктуру, регулярно приобретать боеприпасы. Киев из бюджета страны выделяет 5% на нужды обороны. По подсчетам некоторых экспертов вся эта сумма может пойти на модернизацию военно-воздушных сил. В таком случае не останется даже средств на зарплату военнослужащим, противостоящим “стране-агрессору”.