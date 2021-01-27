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Газета "Кишиневские новости"

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Почему Алексей Навальный должен извиниться перед Украиной

27 января
12:57 2021
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Глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире телеканал «Украина 24» отметил, что публике не стоит изначально и однозначно поддерживать российского блогера Навального.

«Надо понимать Россию. Мы не должны также очаровываться Алексеем Навальным с точки зрения интересов Украины. Я убежден, что “бутерброд” придется вернуть, причем не надкушенным, а свежим, в хорошем состоянии. Здесь не должно быть иллюзий», – рассказывал министр. В 2014-м Навальный на вопрос о статусе полуострова сказал: «Крым – это что, бутерброд с колбасой, чтобы его туда-сюда возвращать?». Кулеба делился со зрителями мечтами: блогер, когда станет президентом Российской Федерации, должен за свои слова извиниться. При этом министр констатировал: «Если Навальный – враг Путина, то мы поддерживаем Навального. Все очень просто».

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