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Газета "Кишиневские новости"

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Время работает против ПДС и Санду

27 января
12:57 2021
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Политолог Думитру Мынзэрару обращает внимание на то, что первые признаки разочарования от нового президента уже начали проявляться.

«Знаем, что разочарование больше всего проявляется из-за расхождения между надеждами и делами. Больших ожиданий от ПСРМ нет, а вот от ПДС (Санду) они достаточно радикальные. Уже сейчас проявляется разочарование – судя по трендам в социальной сети – среди граждан, которые лучше других понимают ход политического процесса. Они ждут результатов и воспринимают ошибки как сигнал некомпетентности.

Этот электорат накажет за некомпетентность. Другая часть сторонников Санду – которые понимают хуже политические процессы, но инвестировали много эмоций, а не разума – отреагируют медленнее: они будут реагировать на поступки, потому что не очень хорошо воспринимают сигналы ошибок», – написал Думитру Мынзэрару.

Теперь время работает против ПДС, уверен эксперт.

«Санду в качестве президента генерирует у людей ожидания (иначе зачем она выставляла свою кандидатуру и давала обещания?), но у нее слабые инструменты», – заявил Думитру Мынзэрару.

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