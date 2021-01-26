Исследователи из британского Университета Раскина установили, что у детей, растущих в двуязычных семьях, мыслительная деятельность развивается активнее. Особенно если малыши начинают осваивать оба языка одновременно. Когда малыши подрастают, они демонстрируют лучшие показатели внимания и запоминания по сравнению с теми, кто начал учить второй язык позже. А у детей, выросших в одноязычных семьях, эти показатели еще слабее. Это было доказано в экспериментах с участием взрослых людей как из двуязычных, так и из одноязычных семей.

Ученые рекомендуют родителям, у которых родные языки разные, начинать разговаривать с детьми на каждом из этих языков как можно раньше. Это станет залогом более успешного обучения в будущем, пишет «Daily mail».