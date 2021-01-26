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Газета "Кишиневские новости"

Наука

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Социальная сеть может подсказать срок начала эпидемии

Социальная сеть может подсказать срок начала эпидемии
26 января
16:17 2021
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Специалисты Школы передовых исследований в Лукке (Италия) изучили информацию, которую в социальной сети Twitter размещали пользователи, упоминая самые распространенные симптомы коронавируса. Исследователи прочитали миллионы постов.

Анализ показал, что примерно за месяц до того, как было официально объявлено о начале пандемии, пользователи из некоторых европейских стран стали гораздо чаще рассказывать о том, что у них пневмония или кашель. До этого в течение шести лет столь резкого увеличения зафиксировано не было.

Когда ученые сопоставили географию первых крупнейших очагов коронавируса в Европе и местоположение тех, кто рассказывал о симптомах, они совпали.

Исследователи сделали вывод, что социальные сети не стоит упускать из вида при прогнозировании изменения эпидемиологической обстановки, сообщает Федеральное агентство новостей.

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