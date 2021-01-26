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Газета "Кишиневские новости"

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Депутаты ПСРМ запускают в Кишиневе проект «Комфортный двор»

26 января
15:57 2021
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Об этом сообщила в рамках пресс-конференции группа парламентариев-социалистов. Инициатива появилась в результате прямого общения с горожанами и затрагивает не только сам город, но и пригороды.

Для реализации проекта по инициативе депутатов ПСРМ из государственного бюджета дополнительно выделено 40 млн леев. Средства предназначены исключительно на модернизацию дворовых территорий в Кишиневе. Проект предусматривает и ремонт подъездных дорог, обустройство парковок, спортплощадок, а также озеленительные работы.

Депутаты ПСРМ сообщили, что в среду, 27 января, пройдут встречи с жителями Кишинева, в которых примут участие архитекторы и представители муниципальных предприятий. Участники этих встреч должны выработать единую концепцию модернизации дворовых территорий во всех районах столицы, в том числе и в пригородах.

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