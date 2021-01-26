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Газета "Кишиневские новости"

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Телохранитель Майи Санду – владелец особняка в столичном пригороде

Телохранитель Майи Санду – владелец особняка в столичном пригороде
26 января
15:48 2021
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Добровольный телохранитель Майи Санду, который после ее избрания президентом был без конкурса назначен зам. главы Службы охраны и госзащиты, владеет не только особняком в пригороде Кишинева, но и двумя квартирами в столице.

В декларации об имуществе он указал квартиру стоимостью в 369 тыс. леев и площадью 96,6 кв.м. и еще одну – стоимостью 169 тыс. леев и площадью 65 кв.м. А вот роскошный особняк оценен в 86 тыс. леев, хотя его площадь 114 кв.м.

Что касается доходов Василия Попы, то их размер в 2020 году составил 259 тыс. леев. Доходы его супруги – муниципального советника от ПДС – 82 тыс. леев.

Семья располагает двумя автомобилями: Hyundai i30, приобретенным в 2019 году, и Hyundai Matrix, приобретенным в 2013 г.

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