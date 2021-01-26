Игорь Додон провел совместное заседание парламентской фракции Партии социалистов, на котором состоялся обмен мнениями о текущей ситуации в стране, преодолении политического кризиса и предстоящей парламентской повестке дня.

«Мы говорили об открытии весенней сессии парламента на следующей неделе и о необходимости принятия законопроектов, представляющих большой интерес для граждан», – отметил Игорь Додон.

Председатель ПСРМ поблагодарил депутатов за их огромную работу в прошедшем году, пожелал дальнейших успехов в принятии и продвижении проектов, которые повысят уровень жизни людей.