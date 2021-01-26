Астрологи обещают время больших перемен представителям трёх зодиакальных созвездий. Хотя в период с 27 января по 7 февраля Вселенная внесет свои коррективы в жизнь каждого – кому-то бедность, а кому-то богатство, кому-то радость, а кому-то печаль, кому-то счастливый брак, а кому-то полный разрыв отношений. Вселенная подает знаки, а вам остается только уловить и разгадать их.

Для кого же 27 января – 7 февраля станет периодом крутых виражей?

ТЕЛЕЦ

Представителям этого знака зодиака придется пройти через испытания, для того чтобы найти настоящее счастье. Вселенная проверит ваше желание и готовность начать новую жизнь. Тельцам понадобится решительность и смелость в личных отношениях – именно они приведут вас к счастью и подарят много радости.

ВЕСЫ

Для представителей данного знака зодиака это будет периодом необыкновенной активности. Каждый день будет приносить Весам судьбоносные знаки, посланные Вселенной. Из жизни Весов могут уйти привычные вещи, но не огорчайтесь – им на смену придут новые правила, новые люди, свежие, перспективные идеи.

СТРЕЛЕЦ

Представители этого зодиакального созвездия вступают в период благополучия и полной гармонии. Счастливчикам Стрельцам Вселенная подарит исполнение желаний. Любые цели будут достижимы, а мелкие преграды будут преодолеваться с легкостью. Весь период Стрельцы будут окутаны ароматом счастья и любви.