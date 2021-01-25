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Газета "Кишиневские новости"

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Францию ждет третий общенациональный локдаун

25 января
20:17 2021
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Главный советник по вопросам медицины Франции предупредил, что совсем скоро стране потребуется ввести третий общенациональный локдаун, сообщает ВВС.

Профессор Жан-Франсуа Дельфресси считает, что Франция достигла той критической точки, когда необходимы жесткие меры в борьбе с вирусом. Несмотря на все введенные ранее правительством страны ограничения для сдерживания распространения Covid-19, количество случаев заражения продолжает стремительно расти. По данным профессора Дельфресси, новый тип коронавируса, обнаруженный в Лондоне, уже сейчас составляет около 7-9% от общей массы заболевших в некоторых регионах Франции. Сдержать распространение мутации Covid-19 будет очень непросто. С момента начала пандемии было зафиксировано более 3 млн случаев заражения на 73 тыс. смертей. Правительство Франции назначило срочное совещание на 27-е января по вопросу введения очередного локдауна.

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