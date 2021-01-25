На сегодняшний день в стране 147178 человек прошли лечение и 3368 умерли от инфекции COVID-19. На 25 января в Молдове подтверждены 156426 случаев заражения новым коронавирусом.

В настоящее время 3418 человек с легкими формами COVID-19 проходит лечение на дому, еще 16370 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 2175 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 225 в крайне тяжелом состоянии (47 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).