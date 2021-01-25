В течение прошедшего дня, 25 января, зарегистрированы еще 7 смертельных случаев от инфекции COVID-19.

Это 63-летний мужчина из Резинского района, 72-летняя женщина из Ниспоренского района, 84-летний мужчина из Кишинева, 63-летняя женщина из Тараклийского района, 81-летняя женщина из Тараклийского района, 80-летний мужчина из района Дрокия, 89-летний мужчина из Флорештского района. На вечер 25 января 147178 человек выздоровели после заражения вирусом COVID-19 и 3368 человек умерли от инфекции.