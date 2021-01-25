Назначение сомнительных лиц из НПО в Высший Совет Безопасности страны – прямая угроза интересам и безопасности государства. Об этом заявил председатель ПСРМ Игорь Додон. По его словам, порочная практика назначения партийных функционеров имела место в годы правления альянсов за европейскую интеграцию и Демократической партии, когда Филат и Плахотнюк по своему усмотрению назначали партийных функционеров и угодных себе лиц в Высший Совет Безопасности, не считаясь с законом и правовыми процедурами.

«В связи с этим я вынужден констатировать, что госпожа Санду, которая всю предвыборную кампанию обещала бороться с коррупцией, беззаконием и политическим влиянием на органы власти, идет тем же путем.

Назначение сомнительных лиц из НПО в Высший Совет Безопасности страны – прямая угроза интересам и безопасности государства», – отметил Игорь Додон.

Он напомнил, что члены Высшего Совета Безопасности получают доступ к конфиденциальной информации, в том числе совершенно секретной, и для этого существует специальная процедура, регулируемая Службой Информации и Безопасности Республики Молдова.

Игорь Додон также выразил возмущение решением Санду делегировать в ВСБ представителей неправительственных организаций, в том числе финансируемых из-за рубежа.