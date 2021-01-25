Среди назначенных президентом Майей Санду новых членов Высшего совета безопасности числится Татьяна Рэдукану – бывшая судья, а ныне председатель административного совета общественной организации “Centrul de resurse juridice”.

О ней известно, что из-за решений судьи Рэдукану Молдова проиграла семь дел в Европейском суде по правам человека. Кроме того, свежеиспеченный член Совета является тётей одного из влиятельных участников избирательной кампании Майи Санду – Александра Македона.

Стоит отметить, что буквально за день до назначения Майя Санду подписала указ, согласно которому члены Высшего совета безопасности должны обладать безупречной репутацией.

Между тем, еще в 2014 году издание «Ziarul de Gardă» сообщало, что Татьяна Рэдукану проживает в роскошном доме, который оценивается в шесть миллионов леев. Журналисты выяснили, что Рэдукану инвестировала полмиллиона евро в бизнес своего племянника – компанию «Starnet».

Примечательно, что Рэдукану выдвигала свою кандидатуру в 2019 году на должность члена Конституционного суда, но провалила конкурс. Тогдашний министр юстиции, а ныне советник Майи Санду Олеся Стамате заявила, что Рэдукану не может занимать этот пост по причине проигранных дел в ЕСПЧ.