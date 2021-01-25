ВСБ Молдовы превратился в… филиал ПДС
Шаг за шагом Майя Санду превращает государственные институты в филиалы ПДС.
Санду назначила новых членов Высшего совета безопасности. Большинство из них состоят в ПДС.
Представляем список членов Высшего совета безопасности, назначенных Майей Санду:
Андрей Спыну – генеральный секретарь ПДС, глава президентской администрации
Олеся Стамате – вице-председатель ПДС, советник президента
Вячеслав Негруца – советник президента, бывший член ЛДПМ
Алла Немеренко – советник президента
Игорь Гросу – председатель фракции ПДС
Кирилл Моцпан – депутат Платформы DA
Серджиу Литвиненко – депутат ПДС
Владимир Мунтяну – вице-управляющий НБМ
Серджиу Гайбу – экономист
Татьяна Рэдукану – бывший судья
Владислав Кульминский – эксперт, член избирательного штаба ПДС