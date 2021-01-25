Понедельник, 25 января 2021, 22:06

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

ВСБ Молдовы превратился в… филиал ПДС

25 января
17:07 2021
Версия для печати

Шаг за шагом Майя Санду превращает государственные институты в филиалы ПДС.

Санду назначила новых членов Высшего совета безопасности. Большинство из них состоят в ПДС.

Представляем список членов Высшего совета безопасности, назначенных Майей Санду:

Андрей Спыну – генеральный секретарь ПДС, глава президентской администрации

Олеся Стамате – вице-председатель ПДС, советник президента

Вячеслав Негруца – советник президента, бывший член ЛДПМ

Алла Немеренко – советник президента

Игорь Гросу – председатель фракции ПДС

Кирилл Моцпан – депутат Платформы DA

Серджиу Литвиненко – депутат ПДС

Владимир Мунтяну – вице-управляющий НБМ

Серджиу Гайбу – экономист

Татьяна Рэдукану – бывший судья

Владислав Кульминский – эксперт, член избирательного штаба ПДС

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,39–0,37%
EUR21,12–0,56%
GBP23,77–0,49%
UAH0,62–0,27%
RON4,33–0,60%
RUB0,23–0,53%

Курсы валют в MDL на 25.01.2021

Архив

© 2020-2021 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд