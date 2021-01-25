Шаг за шагом Майя Санду превращает государственные институты в филиалы ПДС.

Санду назначила новых членов Высшего совета безопасности. Большинство из них состоят в ПДС.

Представляем список членов Высшего совета безопасности, назначенных Майей Санду:

Андрей Спыну – генеральный секретарь ПДС, глава президентской администрации

Олеся Стамате – вице-председатель ПДС, советник президента

Вячеслав Негруца – советник президента, бывший член ЛДПМ

Алла Немеренко – советник президента

Игорь Гросу – председатель фракции ПДС

Кирилл Моцпан – депутат Платформы DA

Серджиу Литвиненко – депутат ПДС

Владимир Мунтяну – вице-управляющий НБМ

Серджиу Гайбу – экономист

Татьяна Рэдукану – бывший судья

Владислав Кульминский – эксперт, член избирательного штаба ПДС