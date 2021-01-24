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Газета "Кишиневские новости"

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Итальянский премьер пообещал наказать Pfizer и AstraZeneca

24 января
21:07 2021
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Итальянский премьер-министр Джузеппе Конте заявил, что задержка поставок вакцин Pfizer и AstraZeneca недопустима, пишет ВВС.

Обе фармацевтические компании – Pfizer и AstraZeneca – предупредили представителей ЕС, что число поставок вакцин для государств Союза будет ниже первоначальной договоренности. Производственные проблемы вынудили компании сократить объем выпускаемого лекарства. Премьер-министр Италии обвинил руководство Pfizer и AstraZeneca в серьезном нарушении подписанных контрактов. Представители итальянского Минздрава предупредили, что будут вынуждены пересмотреть планы на программу вакцинации населения, в связи с меньшим количеством доз препарата. Конте пообещал воспользоваться всеми существующими правовыми мерами для наказания фармацевтических гигантов. Польша также присоединилась к Италии и высказала недовольство в адрес производителей вакцины.

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