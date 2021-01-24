Итальянский премьер-министр Джузеппе Конте заявил, что задержка поставок вакцин Pfizer и AstraZeneca недопустима, пишет ВВС.

Обе фармацевтические компании – Pfizer и AstraZeneca – предупредили представителей ЕС, что число поставок вакцин для государств Союза будет ниже первоначальной договоренности. Производственные проблемы вынудили компании сократить объем выпускаемого лекарства. Премьер-министр Италии обвинил руководство Pfizer и AstraZeneca в серьезном нарушении подписанных контрактов. Представители итальянского Минздрава предупредили, что будут вынуждены пересмотреть планы на программу вакцинации населения, в связи с меньшим количеством доз препарата. Конте пообещал воспользоваться всеми существующими правовыми мерами для наказания фармацевтических гигантов. Польша также присоединилась к Италии и высказала недовольство в адрес производителей вакцины.