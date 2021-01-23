Президент США Джо Байден извинился, после того как обнаружилось, что воины Национальной гвардии спали на парковке, сообщает ВВС.

Более 25 000 военнослужащих были призваны в Вашингтон на инаугурацию Джо Байдена 20-го января с целью предотвращения возможных протестов. Штурм Капитолия в Вашингтоне 6-го января вынудил американские власти действовать решительно. Но, видимо, об удобствах простых солдат никто не позаботился. В сети быстро распространились фотографии военных, спящих на ближайшей к Капитолию парковке. Ситуация вызвала гнев некоторых политиков. Президент Байден был вынужден принести извинения начальнику управления национальной гвардии США.