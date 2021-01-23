Появились первые доказательства того, что новый тип Covid-19, обнаруженный в Лондоне, может быть опаснее.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что новый тип коронавируса, распространившийся по всему Лондону, имеет более высокие показатели смертности, чем его предшественник. Тщательно сверив статистики по смертности от оригинальной версии коронавируса и новой мутации, британские ученые пришли к неутешительным выводам. Новый тип Covid-19 распространяется на 70% быстрее предыдущего. Имперский колледж Англии продолжает исследования на тему опасности нового типа коронавируса.