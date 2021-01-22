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Газета "Кишиневские новости"

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Каким трём знакам зодиака улыбнется удача в сезон Водолея

Каким трём знакам зодиака улыбнется удача в сезон Водолея
22 января
21:07 2021
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Наступил сезон Водолея – целый месяц, начиная с 19 января, – а это значит, что пришло время двигаться вперед! Это время смелых поступков, больших достижений и ярких побед! Это период, когда друзья и единомышленники становятся одной мощной силой, несущейся к небывалым высотам! А Водолей поддерживает и мотивирует!

Для кого же сезон Водолея станет чрезвычайно удачным? Для кого пришло время великих свершений?

ВОДОЛЕЙ

Кому же, если не Водолею, быть в числе счастливчиков? Небеса обеспечивают представителей этого знака просто безграничной энергией и дарят море сказочных возможностей для того, чтобы можно было исполнить любую мечту. Водолеям нужно просто выбрать из кучи желаний самые важные и четко их для себя сформулировать. Водолеи, это ваш сезон!

БЛИЗНЕЦЫ

Представители другого воздушного знака будут пользоваться благосклонностью своей стихии. Небеса дарят Близнецам возможность получать образование, заниматься научной деятельностью и продвигаться по карьерной лестнице. Работая в этом направлении, представители знака зодиака способны получить великолепные результаты. Близнецы, получайте новые знания в интересующей сфере, и будет вам счастье!

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