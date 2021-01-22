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Газета "Кишиневские новости"

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Отрицательные отзывы о товаре оказались лучшей его рекламой

22 января
20:07 2021
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Специалисты российского Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» и Копенгагенского университета в Дании разработали математическую модель, которая показал неожиданные результаты.

Оказалось, что негативные отзывы о товаре не уменьшают, а увеличивают его продажи. Поэтому продавцам (или производителям) невыгодно удалять все ругательные отзывы, оставляя одни только хвалебные. Легковерных покупателей, которые все принимают за чистую монету, становится все меньше, а вдумчивых – все больше. И эти последние стремятся получить как можно больше самой разной информации о заинтересовавшем их товаре. И если легковерные потребители, прочитав негативные отзывы, отказываются от покупки, то вдумчивые, наоборот, чаще всего становятся еще увереннее в том, что этот товар стоит приобрести. Таким образом, то, что недополучил продавец от легковерных покупателей, он вернет себе за счет вдумчивых потребителей, сообщает phys.org.

Действительно, разобраться в лабиринтах психологии ох как непросто.      

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