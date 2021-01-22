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Газета "Кишиневские новости"

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Система наблюдения проследит за состоянием пилотов в полете

22 января
19:57 2021
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Авиационная техника постоянно усложняется, соответственно, увеличивается нагрузка на экипажи воздушных судов, как физическая, так и психологическая. И если самочувствие пилотов во время полетов ухудшится, это чревато опасными последствиями.

В Государственном научно-исследовательском институте авиационных систем РФ и на факультете информационных технологий Московского государственного психолого-педагогического университета ведется работа над созданием систем наблюдения, которые в режиме реального времени будут отслеживать состояние членов экипажа. Для этого будут контролироваться направления движений глаз людей, управляющих самолетом, и оцениваться уровень их стрессового состояния.

Сегодня подобные системы используются в авиатренажерах на земле, но после доработки устройства можно будет монтировать на авиалайнеры, сообщает РИА «Новости».

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