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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 22 января 145831 излечившийся

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 22 января 145831 излечившийся
22 января
19:47 2021
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На сегодняшний день в стране 145831 человек прошел лечение и 3332 умерли от инфекции COVID-19.    На 22 января в Молдове подтверждены 155302 случая заражения новым коронавирусом.  

В настоящее время 3560 человек с легкими формами COVID-19 проходит лечение на дому, еще 16764 человека находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 2065 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 226 в крайне тяжелом состоянии (39 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).

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