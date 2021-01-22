Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 22 января 145831 излечившийся
22 января
19:47 2021
На сегодняшний день в стране 145831 человек прошел лечение и 3332 умерли от инфекции COVID-19. На 22 января в Молдове подтверждены 155302 случая заражения новым коронавирусом.
В настоящее время 3560 человек с легкими формами COVID-19 проходит лечение на дому, еще 16764 человека находятся под наблюдением врачей на дому.
Всего в медицинские учреждения госпитализированы 2065 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 226 в крайне тяжелом состоянии (39 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).