На сегодняшний день в стране 145831 человек прошел лечение и 3332 умерли от инфекции COVID-19. На 22 января в Молдове подтверждены 155302 случая заражения новым коронавирусом.

В настоящее время 3560 человек с легкими формами COVID-19 проходит лечение на дому, еще 16764 человека находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 2065 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 226 в крайне тяжелом состоянии (39 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).