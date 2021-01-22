В течение прошедшего дня, 22 января, зарегистрированы еще 17 смертельных случаев от инфекции COVID-19.

Это 70-летняя женщина из Кишинева, 70-летний мужчина из Новоаненского района, 86-летняя женщина из Кишинева, 59-летний мужчина из Сынжерейского района, 52-летняя женщина из Оргеевского района, 89-летняя женщина из муниципия Комрат, 78-летняя женщина из муниципия Кагул, 68-летний мужчина из Кишинева, 63-летняя женщина из муниципия Бельцы, 65-летняя женщина из муниципия Бельцы, 59-летняя женщина из Фалештского района, 71-летний мужчина из муниципия Бельцы, 66-летняя женщина из муниципия Бельцы, 69-летний мужчина из Криулянского района, 74-летний мужчина из Криулянского района, 61-летний мужчина из Кишинева, 71-летний мужчина из Кишинева. На вечер 22 января 145831 человек выздоровел после заражения вирусом COVID-19 и 3332 человека умерли от инфекции.