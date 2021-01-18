В течение прошедшего дня, 18 января, зарегистрированы еще 17 смертельных случаев от инфекции COVID-19.

Это 62-летняя женщина из Кишинева, 64-летний мужчина из Страшенского района, 84-летняя женщина из Кишинева, 67-летняя женщина из Шолданештского района, 82-летняя женщина из района Леова, 63-летний мужчина из Оргеевского района, 62-летний мужчина из Глодянского района, 70-летний мужчина из Страшенского района, 76-летний мужчина из Новоаненского района, 78-летняя женщина из района Штефан-Водэ, 49-летняя женщина из района Штефан-Водэ, 65-летний мужчина из района Штефан-Водэ, 63-летний мужчина из района Штефан-Водэ, 69-летняя женщина из Новоаненского района, 66-летняя женщина из Теленештского района, врач из Чимишли, медик из Дондюшан. На вечер 18 января 143330 человек выздоровели после заражения вирусом COVID-19 и 3267 человек умерли от инфекции.