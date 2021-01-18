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Газета "Кишиневские новости"

Наука

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В США изготовили робота изо льда

В США изготовили робота изо льда
18 января
16:48 2021
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Инженеры Пенсильванского университета в США изготовили модель робота, все конструкции которого сделаны изо льда. Лед самый обыкновенный – замерзшая вода. У робота три точки опоры, в качестве третьей выступает мячик для настольного тенниса. В корпус вмонтированы два электродвигателя, управление устройством происходит через микроконтроллер. Сигнал на него поступает через Bluetooth.

Робот способен передвигаться не только при комнатной температуре, но и при умеренных минусовых показателях по твердым поверхностям, в том числе и по льду, ему не страшны также небольшие подъемы. По мнению разработчиков, такие устройства найдут применение в местностях, где преобладают низкие температуры на Земле или на других планетах, где имеется много обледенелых поверхностей.

В перспективе планируется обучить робота самому собирать свою конструкцию и ремонтироваться в автоматическом режиме, сообщает Hromadske.ua.

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