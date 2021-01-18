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Газета "Кишиневские новости"

Наука

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Ученые узнали, как некоторые люди «общаются» с умершими

Ученые узнали, как некоторые люди «общаются» с умершими
18 января
16:47 2021
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Людей, которые утверждают, что слышат «голоса» умерших, немало. Чаще всего их считают психически нездоровыми или просто мошенниками. Психологи из Университета Нортумбриа и Даремского университета в Великобритании решили выяснить, в чем разница между теми, у кого диагностируют психические отклонения, и теми, кто является медиумами.

Последние (их называют спиритуалистами) объединены даже в британский Национальный союз. Среди его членов был проведен опрос. Параллельно опрашивали людей, которые не слышали «голосов» покойников. Спиритуалисты заявили, что верят в паранормальные явления. Почти половина из них заявила, что слышат «голоса» каждый день, а более трех четвертей – что это для них обычное явление. Причем треть призналась, что голоса звучали извне.

Отличие спиритуалистов от больных шизофренией в том, что первые сознательно воспринимают свои слуховые ощущения, сообщает «Science Alert».     

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