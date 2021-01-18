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Газета "Кишиневские новости"

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ПСРМ требует расследования строительства плотины в Новоднестровске

ПСРМ требует расследования строительства плотины в Новоднестровске
18 января
15:48 2021
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Фракция ПСРМ выдвинет в парламенте законодательную инициативу о создании специальной следственной комиссии, которая рассмотрит вопрос строительства плотин Новоднестровского гидроузла на реке Днестр. Об этом заявил председатель ПСРМ Игорь Додон после заседания Исполкома партии.

«Создадим парламентскую комиссию по ситуацию на Днестре. Хотим узнать подробности того, что происходит с плотинами на Днестре. Парламент этим займется. Займется и правительство. В среду пройдет заседание парламентских комиссий, и думаю, что эта тема будет обсуждаться», – сказал лидер ПСРМ.

Додон отметил, что секретные переговоры, связанные с расширением гидроузла, проведенные Майей Санду в Киеве, могут спровоцировать экологическую катастрофу на Днестре. Председатель ПСРМ заявил, что молдавские власти должны предпринять все меры для защиты бассейна реки.

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