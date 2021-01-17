Ученые из Университета Сент-Томаса в США оценили, сколько тепла поглощается двумя тысячами метров поверхности океана. Минувший год стал рекордным – двести тридцать зетаджоулей энергии. Такой высокий уровень за всю историю наблюдений не фиксировался ни разу. Из-за этого учащаются погодные катаклизмы.

Чем теплее вода, тем больше энергии у штормов, поэтому они становятся сильнее и случаются чаще. В 2020 году в Атлантическом океане произошли двадцать девять тропических штормов. Зато дожди выпадают реже, из-за чего учащаются лесные пожары, засухи, ураганы. Причем установлено, что за последние тридцать пять лет морская вода нагоревалась в восемь раз быстрее, чем за предыдущие пятьдесят пять.

Ученые прогнозируют, что через восемьдесят лет уровень Мирового океана повысится примерно на метр, из-за чего могут пострадать сто пятьдесят миллионов жителей прибрежных территорий, пишет «The Guardian».