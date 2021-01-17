Специалисты Национального института антропологии и истории Мексики датируют находку серединой пятнадцатого – началом шестнадцатого веков. По мнению ученых, каменная статуя трехметровой высоты изображает богиню или очень высокопоставленную даму, возможно, правительницу. Известно, что у ацтеков до эпохи колонизации женщины нередко занимали высокое положение, о чем свидетельствуют документы уже испанских колонизаторов. Четверть века назад неподалеку от места, где обнаружили статую, археологи откопали могилу женщины, содержавшую символы власти. А вот подобное изваяние найдено в регионе впервые, сообщает phys.org