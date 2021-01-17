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Газета "Кишиневские новости"

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Корнелиу Чуря о феноменах протестных акций и двойных стандартах ЕС и США

Корнелиу Чуря о феноменах протестных акций и двойных стандартах ЕС и США
17 января
12:07 2021
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Свой комментарий протестных акций в США на телеканале РЕН Молдова дал политолог Корнелиу Чуря.

– Если мы используем двойные стандарты, что очень часто делают ЕС и США, то получается, что некоторые протестующие, которые выходят на протесты в Белоруссии, Киргизии, являются хорошими протестующими, доблестными гражданами, которые борются за демократию, и в Молдове, кстати. А те, кто выходят в Вашингтоне, являются каким-то сбродом и внутренними террористами, как их назвали. Это создает большие проблемы по восприятию этих феноменов, и тут должны быть дополнительные дискуссии, – заявил Корнелиу Чуря.

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