Свой комментарий протестных акций в США на телеканале РЕН Молдова дал политолог Корнелиу Чуря.

– Если мы используем двойные стандарты, что очень часто делают ЕС и США, то получается, что некоторые протестующие, которые выходят на протесты в Белоруссии, Киргизии, являются хорошими протестующими, доблестными гражданами, которые борются за демократию, и в Молдове, кстати. А те, кто выходят в Вашингтоне, являются каким-то сбродом и внутренними террористами, как их назвали. Это создает большие проблемы по восприятию этих феноменов, и тут должны быть дополнительные дискуссии, – заявил Корнелиу Чуря.