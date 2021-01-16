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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 16 января 142669 излечившихся

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 16 января 142669 излечившихся
16 января
20:47 2021
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На сегодняшний день в стране 142669 человек прошли лечение и 3245 умерли от инфекции COVID-19.   На 16 января в Молдове подтверждены 152640 случаев заражения новым коронавирусом.  

В настоящее время 4004 человека с легкими формами COVID-19 проходят лечение на дому, еще 21011 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 2245 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 227 в крайне тяжелом состоянии (41 пациент подключен к аппаратам искусственного дыхания).

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