На сегодняшний день в стране 142669 человек прошли лечение и 3245 умерли от инфекции COVID-19. На 16 января в Молдове подтверждены 152640 случаев заражения новым коронавирусом.

В настоящее время 4004 человека с легкими формами COVID-19 проходят лечение на дому, еще 21011 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 2245 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 227 в крайне тяжелом состоянии (41 пациент подключен к аппаратам искусственного дыхания).