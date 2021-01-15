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Газета "Кишиневские новости"

Культура

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Режиссер «Паразитов» возглавит жюри Венецианского кинофестиваля

Режиссер «Паразитов» возглавит жюри Венецианского кинофестиваля
15 января
18:27 2021
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Режиссер фильма «Паразиты» Пон Джун-хо заявлен в качестве главы жюри на 78-ом Венецианском кинофестивале, пишет Variety.

Ежегодный Венецианский международный кинофестиваль активно готовится к старту! В этом году старейший кинофестиваль мира пройдет с 1-го по 11-ое сентября, и в роли президента жюри окажется Пон Джун-хо. Это будет первый раз в истории, когда жюри возглавит южнокорейский режиссер. Пон шокировал мир своей удивительной кинолентой. В 2020 году «Паразиты» стали первым фильмом на иностранном языке, выигравшем главную премию «Оскар». Также лента победила в еще трех номинациях и выиграла Золотую пальмовую ветвь. «Как президент жюри, и что важнее, как закоренелый синефил, я готов восхищаться и аплодировать всем лучшим фильмам, отобранным для фестиваля. Я переполнен искренней надеждой и восторгом», – заявил Пон.

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