Режиссер фильма «Паразиты» Пон Джун-хо заявлен в качестве главы жюри на 78-ом Венецианском кинофестивале, пишет Variety.

Ежегодный Венецианский международный кинофестиваль активно готовится к старту! В этом году старейший кинофестиваль мира пройдет с 1-го по 11-ое сентября, и в роли президента жюри окажется Пон Джун-хо. Это будет первый раз в истории, когда жюри возглавит южнокорейский режиссер. Пон шокировал мир своей удивительной кинолентой. В 2020 году «Паразиты» стали первым фильмом на иностранном языке, выигравшем главную премию «Оскар». Также лента победила в еще трех номинациях и выиграла Золотую пальмовую ветвь. «Как президент жюри, и что важнее, как закоренелый синефил, я готов восхищаться и аплодировать всем лучшим фильмам, отобранным для фестиваля. Я переполнен искренней надеждой и восторгом», – заявил Пон.