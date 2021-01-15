Леди Гага исполнит национальный гимн США на инаугурации Джо Байдена 20-го января, передает Variety.

Инаугурационный комитет США подтвердил, что американская певица Леди Гага исполнит «Знамя, усыпанное звездами» – национальный гимн. Инаугурация Байдена назначена на утро 20-го января и пройдет в Капитолии в Вашингтоне. В церемонии также примут участие: певица Дженнифер Лопес, лауреат национальной премии молодых поэтов Аманда Горман. Клятву верности флагу США прочтет заслуженный пожарный Андреа Холл. Хостом мероприятия станет известный актер Том Хэнкс. Весь список артистов, которые примут участие в событии, пока не раскрывают. Церемонию инаугурации и ее заключительную часть – парад будут транслировать в прямом эфире.