Пятница, 15 января 2021, 23:25

Газета "Кишиневские новости"

Культура

Назад на главную Подписаться на RSS

Леди Гага исполнит гимн США на инаугурации Байдена

15 января
18:17 2021
Версия для печати

Леди Гага исполнит национальный гимн США на инаугурации Джо Байдена 20-го января, передает Variety.

Инаугурационный комитет США подтвердил, что американская певица Леди Гага исполнит «Знамя, усыпанное звездами» – национальный гимн. Инаугурация Байдена назначена на утро 20-го января и пройдет в Капитолии в Вашингтоне. В церемонии также примут участие: певица Дженнифер Лопес, лауреат национальной премии молодых поэтов Аманда Горман. Клятву верности флагу США прочтет заслуженный пожарный Андреа Холл. Хостом мероприятия станет известный актер Том Хэнкс. Весь список артистов, которые примут участие в событии, пока не раскрывают. Церемонию инаугурации и ее заключительную часть – парад будут транслировать в прямом эфире.

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,200,00%
EUR20,77–0,58%
GBP23,37–0,70%
UAH0,61–0,02%
RON4,26–0,63%
RUB0,23–0,37%

Курсы валют в MDL на 15.01.2021

Архив

© 2020-2021 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд