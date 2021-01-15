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Газета "Кишиневские новости"

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Националист Ярош подпортил Порошенко отдых на островах

15 января
16:37 2021
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Бывший член батальона «Азов» Максим Ярош летел из Эквадора в Амстердам в одном самолете с экс-президентом Петром Порошенко и его супругой. Националист снял видео, где обвиняет экс-главу государства в лицемерии и коррупции, сообщает «Страна».

Политик до этого отдыхал на Галапагоссах. В салоне лайнера Ярош подошел к Порошенко и спросил, почему тот «променял казацкое Рождество на острова»? Экс-президент ответил: «До свидания». Второй эпизод видео был снят уже в Амстердаме. «Тебе не кажется, что ты должен быть в госпитале с военными? И раненных умывать, а не ездить, бл@дь, по островам», – негодовал Ярош, назвав Порошенко «тварью». В ответ экс-президент сказал, что бывший член «Азова» пользуется мифами российской пропаганды. Кстати, свои претензии Ярош формулировал на русском языке.

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