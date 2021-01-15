Глава левобережья Днестра Вадим Красносельский с момента своего избрания на должность завел традицию: делать подарки мамам, дети которых родились: 1 и 7 января, 8 марта, 9 мая, 1 июня, и 2 сентября, сообщает «Новости Приднестровья».

Это действо в Тирасполе решили подкорректировать. «С наступлением нынешнего года по инициативе Вадима Красносельского подарочные наборы получают родители всех малышей, рожденных на территории Приднестровья, а также тех, кто появился на свет за пределами ПМР, но зарегистрирован в Приднестровской Молдавской Республике, без привязки к дате рождения», – сообщает пресс-служба главы региона. В подарочный набор входят: постельное белье, одеяло, полотенце, детский костюм, набор памперсов.