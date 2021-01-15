В эфире телеканала TV8 почетный председатель Демпартии Дмитрий Дьяков заявил, что, согласно Конституции, президент обязана предложить парламенту на утверждение кандидата на пост премьер-министра.

Со своей стороны, Майя Санду считает: такой шаг будет способствовать тому, что законодательный орган будет работать неопределенно долгое время. Она же поставила перед собой задачу, как можно быстрее провести досрочные выборы. «Инициатива выдвижения премьера – прерогатива президента. Если существует парламентское большинство, она проводит консультации и выдвигает предложенную кандидатуру либо предлагает другую… У нас есть Конституция, и уверен, госпожа Санду не хочет ее нарушать», – считает Дьяков. Он полагает, что надо срочно принять все меры для того, чтобы правительство было максимально функциональным.