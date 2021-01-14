Советница Майи Санду по вопросам здравоохранения получила диплом об образовании, хотя не посещала занятия, а ее имя не фигурирует в списках студентов. Об этом написал блогер Евгений Лукьянюк, который провел собственное расследование. Он утверждает, что новоизбранный президент Майя Санду «взяла в советники кого-попало. Некоторые из них были среди основателей ЛДПМ, но теперь делают вид, что забыли об этом».

Блогер заявил, что Немеренко, нынешний советник Майи Санду, получила незаконно магистерскую степень.

«Какое образование. У нее степень магистра, хотя в течение двух лет она занятия вообще не посещала. Это подтверждают как минимум 4 выпускника школы менеджмента в общественном здравоохранении Медуниверситета», – пояснил Лукьянюк.

Он проанализировал 2 резюме Немеренко ( одно на сайте парламента и второе на сайте школы менеджмента). В одном из них советница Майи Санду указывает наличие диплома мастерата в период 2006-2007 гг., а во втором -2005-2007 гг. В то же время, анализируя данные сайтов образовательных учреждений за эти годы, блогер выяснил, что имя Немеренко нигде не фигурирует.

«Я говорил с 4 ее виртуальными «коллегами» по мастерату. Все подтверждают, что на занятиях ее не было, как не было и в группах, где они учились», – написал Лукьянюк.