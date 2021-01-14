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Газета "Кишиневские новости"

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НОН требует увольнения примара города Унгены

14 января
14:57 2021
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Национальный орган по неподкупности (НОН) сообщает, что 4 января 2021 года ведомство направило в унгенское территориальное управление Государственной канцелярии обращение, в котором просило инициировать процедуру отмены мандата примара Унген Александра Амброса. Согласно пресс-релизу, опубликованному в ноябре 2018 года, инспектор по неподкупности установил, что примар Унген допустил нарушение правового режима конфликта интересов. Занимая свою должность, он подписал три платежных поручения с компанией, принадлежащей его жене, на покупку товаров и услуг, тем самым нарушив правовые положения о декларировании и разрешении конфликта интересов, предусмотренные законодательством. Примар оспорил в суде констатирующий акт НОН, выиграв дело в суде первой и апелляционной инстанций. Впоследствии НОН подал апелляцию в Высшую судебную палату, где заключение НОН признано правомерным. В своем обращении НОН потребовал от территориального управления Государственной канцелярии проинформировать о мерах, которые будут приняты в этом случае. Отметим, что указанное лицо должно быть лишено права занимать государственные должности или функции общественного достоинства, включая мандат примара, сроком на 3 года и будет включено в публичный список лиц, имеющих запреты. При этом подписанные примаром платежные поручения будут признаны недействительными.

noi.md

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