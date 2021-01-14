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Газета "Кишиневские новости"

Наука

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Новая мембрана для очистки воды удешевит процесс

Новая мембрана для очистки воды удешевит процесс
14 января
13:38 2021
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Исследователи из американского Техасского университета в Остине и Пенсильвании создали мембрану на основе наноструктуры, производительность которой выше, а затраты на процесс ниже.

Ученые выяснили, что при опреснении воды обычно в одной и той же установке использовались мембраны разной плотности, из-за чего процесс замедлялся. Поэтому они решили создать мембрану с наноструктурой, которая будет однородна. В процессе разработки использовались современные электронные микроскопы. Компьютерная модель показала, что производительность новой мембраны увеличилась как минимум на треть. И это несмотря на то, что такая мембрана оказалась толще существовавших аналогов. Следовательно, расходы на очистку такого же самого количества воды, что и в прежних фильтрах, окажутся ниже за счет того, что воды можно профильтровать больше, а энергии использовать меньше, сообщает EurekAlert.   

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