Исследователи из американского Техасского университета в Остине и Пенсильвании создали мембрану на основе наноструктуры, производительность которой выше, а затраты на процесс ниже.

Ученые выяснили, что при опреснении воды обычно в одной и той же установке использовались мембраны разной плотности, из-за чего процесс замедлялся. Поэтому они решили создать мембрану с наноструктурой, которая будет однородна. В процессе разработки использовались современные электронные микроскопы. Компьютерная модель показала, что производительность новой мембраны увеличилась как минимум на треть. И это несмотря на то, что такая мембрана оказалась толще существовавших аналогов. Следовательно, расходы на очистку такого же самого количества воды, что и в прежних фильтрах, окажутся ниже за счет того, что воды можно профильтровать больше, а энергии использовать меньше, сообщает EurekAlert.