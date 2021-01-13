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Газета "Кишиневские новости"

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YouTube временно забанил канал Трампа

YouTube временно забанил канал Трампа
13 января
20:48 2021
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Очередная социальная сеть приняла меры против Дональда Трампа в ответ на общественный резонанс после штурма Капитолия в Вашингтоне, сообщает ВВС.

Видео-платформа YouTube, принадлежащая Google, запретила аккаунту Дональда Трампа загружать видео и выходить в прямой эфир в течение 7 дней. Представители компании также заявили, что они могут продлить запрет. Такое решение было спровоцировано нарушением политики сайта. 12-го января на YouTube-канал Дональда Трампа было загружено несколько видео, в которых регуляторы сайта обнаружили подстрекательство к насилию. Google отказался сообщать, что именно было сказано Трампом на видео, которое они забанили.

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