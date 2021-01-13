Тем, кто едет из Великобритании в страны Европы, отныне придется отказаться от привычки перекусывать в дороге едой, захваченной из дому. В Евросоюзе действует строгий запрет на ввоз определенных продуктов, прежде всего мясных и молочных. И поскольку подданные Елизаветы II уже не считаются гражданами Сообщества, для них исключений не делают.

Поэтому, например, служащие таможни Нидерландов теперь конфискуют у прибывших с британских островов продукты питания, причем не только бутерброды с ветчиной, на даже хлеб, овсяные хлопья и фрукты, пишет «The Guardian».

Мелкая, но очень неприятная плата за независимость от европейских собратьев.