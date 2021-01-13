Корейские инженеры из компании «Petrus Lab» облегчили задачу понять своего питомца тем, у кого есть четвероногий друг. Разработан умный ошейник, способный определить, какие эмоции хочет выразить своим лаем собака.

За три года разработчики собрали банк данных, в который вошли десять тысяч образцов лая собак пятидесяти различных пород и научили искусственный интеллект анализировать их. Теперь вмонтированный в умный ошейник сенсор транслирует лай собаки специальной компьютерной программе, которая определяет, что именно чувствует животное – радость, злость, обиду или просто голод. Результат обрабатывается и отправляется в специальное приложение, установленное в смартфоне владельца собаки. Получается своеобразный человеческо-собачий разговорник.

Умный ошейник уже массово производится и продается, передает телеканал «МИР 24».