В Канаде из-за пандемии коронавируса с восьми вечера до пяти утра действует комендантский час. В этот промежуток времени выходить из дома можно в лишь нескольких случаях, один из которых – прогулка с собакой.

У одной семейной пары собаки не было, но освободиться от карантинных ограничений очень хотелось. Поэтому женщина надела поводок… на мужа. Ее объяснения, что она вышла на улицу, чтобы возле дома погулять с собакой, полицейских не убедили. В результате супругов обязали уплатить внушительный штраф за нахождение вне дома в запрещенное время – свыше тысячи двухсот канадских долларов.

Недешевая получилась прогулка, передает BBC News.