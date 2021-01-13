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Газета "Кишиневские новости"

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За отсутствием собаки канадка выгуливала на поводке мужа

13 января
17:37 2021
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В Канаде из-за пандемии коронавируса с восьми вечера до пяти утра действует комендантский час. В этот промежуток времени выходить из дома можно в лишь нескольких случаях, один из которых – прогулка с собакой.

У одной семейной пары собаки не было, но освободиться от карантинных ограничений очень хотелось. Поэтому женщина надела поводок… на мужа. Ее объяснения, что она вышла на улицу, чтобы возле дома погулять с собакой, полицейских не убедили. В результате супругов обязали уплатить внушительный штраф за нахождение вне дома в запрещенное время – свыше тысячи двухсот канадских долларов.

Недешевая получилась прогулка, передает BBC News.

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