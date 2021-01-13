Об этом заявил бывший советник президента страны Корнелиу Попович. По его словам, крупнейшая река региона, Днестр, мелеет, хотя весной из-за таяния снегов должна, наоборот, становится полноводнее. Специалисты связывают проблему с беспорядочным строительством на территории Украины гидротехнических объектов.

Странно, но президент РМ Майя Санду во время визита в Киев предпочла не заострять внимание на этом вопросе.

В селе Наславча, которое на территории Молдовы расположено первым по течению Днестра, жители жалуются, что периодически в русле появляются островки и песчаные отмели, а до середины реки в засуху можно дойти вброд. В районе села Кошница ширина периодически сокращается всего до метра, пишут «Известия».

Днестр усыхает уже не первый год. На реке значительно пострадали животные и растения.

«В последние годы нерестилищ не образуется. Это приводит к снижению популяции рыбы. Страдает и растительность, которая на определенной территории имеет свою специфику. Значит, не хватает корма для животных. То есть флора и фауна страдают от отсутствия воды», — объясняет эколог Владимир Гараба.

В середине прошлого века в Днестре водились стерлядь, севрюга, белуга, черноморский лосось, сейчас им на смену пришли непромысловые виды. В дельте Днестра обитала редкая птица блестящий ибис, теперь же из гнездившихся когда-то 1,5 тыс. пар осталось всего 50.

Нехватку питьевой воды могут ощутить на себе 10 миллионов жителей Молдовы, Румынии и Украины. В частности, в резервуарах Кишинева хранится запас воды ровно на два дня. Большие объемы хранить запрещается по санитарным соображениям. При неблагоприятном исходе огромный город может оказаться на грани обезвоживания.

Кишинев и Киев обвиняют в обмелении реки друг друга. Украина указывает на загрязнение реки молдавскими промышленными и другими отходами. В Молдове отвечают, что даже серьезное загрязнение не может привести к усыханию потока, а проблемы Днестра связаны с тем, что украинцы монопольно управляют колоссальным гидроузлом, расположенным в верховьях реки.

Гидроузел включает ГЭС-1 в Черновицкой области, ГЭС-2 — в Винницкой и гидроаккумуляционную станцию (ГАЭС), расположенную в окрестностях города Сокиряны Черновицкой области. Юридически все три объекта входят в крупнейшую гидрогенерирующую госкомпанию «Укргидроэнерго».

Проект комплекса был разработан еще в советское время. Первую очередь ввели в эксплуатацию в 1980-х годах, и уже тогда возникли экологические проблемы: изменились гидрология и температурный режим нижнего течения Днестра. Осенью и весной температура воды стала выше нормы, а летом — ниже нормы. Резкие перепады приводят к усиленному гниению водной растительности. Кроме того, из-за уменьшения скорости течения реки вода становится более прозрачной. В результате на нижних участках реки бурно растут водоросли, что приводит к заиливанию. Из-за экологических и экономических трудностей строительство было прекращено, но в 2000-х годах Украина реанимировала проект.

В 2016 году Киев принял программу развития гидроэнергетики до 2026 года. Согласно этим планам, в верховьях Днестра, в Тернопольской и Ивано-Франковской областях, должны построить еще шесть полноценных гидроэлетростанций. Изменится и режим работы ГАЭС в Сокирянах. Сейчас там действуют три агрегата, планируется запустить еще четыре. Один в настоящее время достраивается, а сооружение еще трех вроде бы проинвестируют китайцы. По мнению ученых, это окончательно добьет Днестр.

Эколог, директор международной ассоциации Eco-Tiras Илья Тромбицкий объяснил «Известиям», что уже сейчас режим поступления воды в среднее и нижнее течение Днестра нарушен.

«Согласно проектным документам, минимальный постоянный санитарный (или критический) пропуск воды должен быть здесь не менее 75 куб. м/с даже в период аномально высокой засухи. Однако, например, в первой половине 2016 и 2017 годов холостой пропуск (мимо турбин) на протяжении 120 дней был около 0 куб. м/с, 79 дней — 2–54 куб. м/с и только один день — 100 куб. м/с», — рассказал Тромбицкий.