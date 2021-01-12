У нового президента Молдавии Майи Санду состоялся внешнеполитический дебют — визит в Киев. Дебют получился не совсем удачным с точки зрения долгосрочных интересов Кишинёва. Потому что интересы эти, хочется верить, состоят всё-таки в том, чтобы найти общий язык с Россией и вместе с ней искать решение самой главной проблемы, стоящей перед Молдавией, — территориальной, приднестровской.

А вот здесь госпожа Санду добилась прямо противоположного результата. Едва ли в Москве оценят сам факт того, что для первой зарубежной поездки новый лидер Молдавии выбрала именно Украину — страну, власти которой заявляют, что находятся с Россией в состоянии войны. При желании Санду могла бы остановиться на более нейтральном варианте — Брюссель, Берлин, Париж, даже Бухарест (она же гражданка Румынии, в конце концов). Кстати, можно вспомнить, что, например, Виктор Ющенко, пришедший к власти в Киеве после первого «майдана» и считавшийся антироссийским политиком, тем не менее первый визит нанёс в Москву. Демонстрируя, что не намерен сжигать мосты и готов вести конструктивный диалог.

Готова ли к такому диалогу Санду? Нет уверенности. Если бы была готова, наверное, не стала бы приветствовать почётный караул в Киеве возгласом «Слава Украине!», который в Кремле считают бандеровским. Иностранный гость не обязан кричать ничего подобного, дипломатический протокол этого не требует, при желании госпожа Санду вполне могла промолчать. Но не захотела. И тем самым послала той же Москве определённый сигнал, который наверняка будет услышан.

Как будет услышано и резюме, которое по итогам переговоров с молдавской гостьей сделал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба: взгляды Киева и нынешнего руководства Молдавии на урегулирование приднестровского конфликта полностью совпадают, российские войска (в том числе миротворцы) из региона должны быть выведены.

Неудивительно в этой связи, что Киев и Кишинёв поставили задачу вывести двусторонние отношения на уровень стратегического партнёрства. С этой целью создаётся новый орган — межпрезидентский совет.

В общем, внешнеполитические ориентиры нового президента Молдавии понятны. Как понятны и цели российской дипломатии на молдавском направлении: сделать всё от неё зависящее, чтобы по итогам парламентских выборов, намеченных на этот год, к власти (а Молдавия — парламентская республика) не пришла коалиция, разделяющая взгляды Майи Санду.

В этом случае перспективы российско-молдавских отношений весьма туманны, а конфликт в Приднестровье, три десятилетия остававшийся замороженным, грозит вновь разгореться. Особенно, если в Кишинёве решат брать пример с Киева, как решать спорные вопросы с «мятежными регионами».